Азербайджано-китайские отношения будут продолжать развиваться по восходящей линии

Отношения между Азербайджаном и Китаем в последние годы динамично развиваются не только в политическом плане, но и в экономической и транспортной сферах. В частности, транзитные возможности Азербайджана и развитие Среднего коридора стали важной составляющей стратегии выхода Китая на европейские рынки.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Азербайджан и Китай установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор двусторонние отношения вышли на стратегический уровень. В частности, Китай поддержал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и счел позицию Азербайджана по карабахскому конфликту справедливой. Азербайджан и Китай также сотрудничают в рамках международных организаций. Визиты Президента Ильхама Алиева в Китай и позитивная позиция Си Цзиньпина в отношении Азербайджана свидетельствуют о высоком уровне двусторонних отношений. Экономические связи между Азербайджаном и Китаем также расширяются и развиваются день ото дня. Торговый оборот между двумя странами увеличивается из года в год. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного уровня. Это, в свою очередь, показатель того, что отношения развиваются по восходящей линии", - сказал он.

A.Гараев напомнил, что глава государства в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе также затронул важные моменты азербайджано-китайских отношений: "Как заявил Президент Азербайджана, в прошлом году Китай и Азербайджан официально стали стратегическими партнерами. Глава государства отметил: "После моей встречи с Председателем Китая летом прошлого года была принята соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве. Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях. Стратегическое партнерство - это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации".

Политолог отметил, что Азербайджан является одной из основных транзитных стран, обеспечивающих доступ Китая к европейским рынкам. В частности, большое значение в этом плане имеет Средний коридор.

"Средний коридор - один из самых оптимальных маршрутов для транзита грузов из Китая в Европу. Этот маршрут начинается в Китае и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу. В последние годы Азербайджан вложил большие инвестиции в развитие Среднего коридора. Так, это железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), Бакинский международный морской торговый порт, Свободная экономическая зона Алят и др.

Китай, конечно же, тоже проявляет серьезный интерес к Среднему коридору. Одна из основных причин заключается в том, что маршрут через Россию был рискованным из-за войны в Украине. Средний коридор рассматривается как альтернатива Транссибирской магистрали, проходящей через Россию. Кроме того, транспортировка по Среднему коридору осуществляется намного быстрее, чем морскими маршрутами. Например, если морские перевозки грузов из Китая в Европу занимают 45-60 дней, то по Среднему коридору этот срок сокращается до 20-25 дней.

В этом интервью глава государства коснулся преимуществ географического положения Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сказал: "Наше географическое положение, а именно Южный Кавказ и Каспийский регион, я думаю, также будет важно с точки зрения нашего вклада в общие цели. Безусловно, вопросы, над которыми мы сейчас активно работаем - с Китаем и странами Центральной Азии, - это проекты по транспортной взаимосвязанности. Потому что Азербайджан расположен на маршруте с Востока на Запад, уже оснащенном современной и развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому мы можем внести большой вклад с точки зрения практических результатов".

A.Гараев отметил, что отношения между Азербайджаном и Китаем будут еще больше расширяться.