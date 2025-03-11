https://news.day.az/politics/1736121.html Президент Северной Македонии посетила Парк Победы в Баку - ФОТО 11 марта Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, посетила Парк Победы в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Северной Македонии посетила Парк Победы в Баку - ФОТО
11 марта Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, посетила Парк Победы в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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