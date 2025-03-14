Сотрудничество Армении с Индией является стратегическим отчаянием

Растущее военное сотрудничество Армении с Индией выглядит как стратегическая отчаянность.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам.

По его словам, пока Ереван стремится укрепить свои оборонные возможности, продажи оружия Индией, похоже, больше ориентированы на экономическую выгоду, чем на реальную заботу о безопасности Армении.

"Их военное партнерство рискует создать нестабильность как в Южной Азии, так и в Южном Кавказе, поскольку обе страны известны как дестабилизирующие акторы в своих регионах. Военная милитаризация Армении, в сочетании с более широкими стратегическими амбициями Индии, вызывает опасения по поводу эскалации, а не стабильности. Вместо того, чтобы способствовать миру, это сотрудничество рискует вызвать новые напряжения, подрывая региональную безопасность и мир", - рассказал он.

Исполнительный директор отметил, что углубляющиеся оборонные связи Армении с Индией сигнализируют о предпочтении милитаризации перед дипломатией, посредничеством и диалогом.

"Ереван должен решать внутренние проблемы или стремиться к мирным отношениям с соседями, но он продолжает политику вооружения, желая эскалации напряженности с Азербайджаном и другими соседями. Такой пессимистичный подход ставит конфликт выше стабильности. Вместо примирения, инвестиции Армении в попытки наращивания военной мощи говорят о нежелании поддерживать мир", - подчеркнул Халид Таймур Акрам.

Кроме того, Халид Таймур Акрам отметил, что поставки оружия Индией, подпитывающие иллюзии военной мощи, делают Ереван рабом необоснованных амбиций. Он добавил, что оборонные разработки Индии имеют мало доверия на мировом рынке, что вызывает серьезные сомнения в эффективности поставляемого оружия.

"Во многом оружие, поставляемое Индией, остается непроверенным даже в самой Индии. Помимо зависимости Еревана от Нью-Дели, эта неконтролируемая передача оружия представляет собой более широкие угрозы для безопасности. Международное сообщество должно обратить внимание на возможные риски, поскольку нерегулируемое распространение оружия угрожает региональной стабильности. Слепая милитаризация Армении ненадежным вооружением только углубляет ее стратегическую уязвимость, провоцируя ненужные конфликты и нестабильность", - заключил он.

Хаял Хатамзаде