Работа по возвращению азербайджанских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, будет продолжена

Мы продолжим работу по возвращению в Азербайджан граждан страны, оказавшихся в сложной ситуации за ее пределами.

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az.