Геополитические изменения влияют на восприятие и решение современных проблем.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Черногории в 1998-2002 и 2018-2023 годах Мило Джуканович в ходе панельной дискуссии на тему "Путь к миру" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, текущие изменения в мировой геополитике были ожидаемыми, но при этом остаются шокирующими.

"Одна из самых спорных политических целей заключается в том, что геополитическая напряженность зачастую не учитывается при пересмотре Конституции или создании основ современной политической системы. Проблемы, вызванные структурными дисфункциями, становятся решающим фактором для многостороннего подхода и развития мировой архитектуры, включая демократию в условиях глобальной нестабильности", - отметил Мило Джуканович.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.