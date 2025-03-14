https://news.day.az/politics/1737090.html Завершился визит Президента Северной Македонии в Азербайджан - ФОТО 14 марта завершился официальный визит Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновской-Давковой в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит Президента Северной Македонии в Азербайджан - ФОТО
14 марта завершился официальный визит Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновской-Давковой в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре