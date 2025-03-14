Я впечатлен всеобъемлющим планом по восстановлению Карабаха.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джоомарт Оторбаев в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Я нигде в мире не видел настолько комплексной программы. И если Азербайджан, - а я уверен, что он этого добьется, - реализует этот план системным и целенаправленным подходом, это станет не только идеальной моделью постконфликтного восстановления, но и эталоном для других регионов", - сказал он.

Оторбаев отметил, что примерно через 10 дней три президента - Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - проведут саммит в Ферганской долине, где представят программу укрепления дружбы в регионе.