Азербайджан успешно восстанавливает Карабах

Азербайджан активно занимается восстановлением Карабаха.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр по делам ЕС Турции в 2015-2016 годах Волкан Бозкыр в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Сейчас страна занимается восстановлением Карабаха. Приятно видеть, как реконструируются города, при этом сохраняются и восстанавливаются исторические объекты - мечети, дворцы. Конечно, возвращение населения требует больших усилий. Необходимо строить больницы, школы. Но Азербайджан справится с этой задачей", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.