https://news.day.az/politics/1737513.html Еще одна страна приветствовала завершение переговоров между Баку и Ереваном Венгрия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковакс.
Еще одна страна приветствовала завершение переговоров между Баку и Ереваном
Венгрия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковакс.
"Венгрия приветствует этот прогресс и надеется, что вскоре за соглашением последует долгосрочное мирное урегулирование", - отметил представитель венгерского правительства.
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