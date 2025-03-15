Еще одна страна приветствовала завершение переговоров между Баку и Ереваном

Венгрия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковакс.

"Венгрия приветствует этот прогресс и надеется, что вскоре за соглашением последует долгосрочное мирное урегулирование", - отметил представитель венгерского правительства.