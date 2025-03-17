Азербайджан и Северная Македония являются примером того, как страны могут внести свой вклад в мир во всем мире.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках XII Глобального Бакинского форума заявил председатель 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Северной Македонии Срджан Керим.

Он отметил, что между Северной Македонией и Азербайджаном сложились очень дружеские отношения.

"Северная Македония и Азербайджан являются примером того, как страны действительно могут внести свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество на глобальном уровне. Это очень важно. Чем больше таких примеров будет, тем стабильнее будет мир",- сказал он.

Бывший министр заявил, что XII Глобальный Бакинский форум является прекрасным примером того, как такая страна может предложить миру свою добрую волю, хорошую организацию и возможности для диалога.

"Диалог - альтернатива конфликтам и войнам. Азербайджан является отличным примером необходимости диалога и его пропаганды. В ходе этих трёх дней обсуждений мы затронули множество жизненно важных и значимых вопросов, которые сегодня волнуют все политические силы мира. Я считаю, что эти обсуждения являются очень ценным вкладом в мировое сообщество.

В рамках форума мы обменялись мнениями по вопросам, по которым у нас были различные взгляды. Мы обсудили такие глобальные проблемы, как стабильность, миротворчество, борьба с терроризмом, изменение климата, а также цели устойчивого развития и способы решения конфликтов и войн. Мы выдвинули определённые идеи, инициативы и предложения о том, как найти правильные пути для решения этих проблем",- также отметил он.

С.Керим также рассказал о вопросах, обсуждавшихся на форуме.

"Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также войну в Украине, отношения между глобальными игроками - США, Китаем, Европейским Союзом, а также отношения между Кавказом, Балканами, Арабским миром и Центральной Азией. Таким образом, я считаю, что Глобальный Бакинский форум является прекрасным примером того, как политикам и дипломатам следует действовать: собираться, вести обсуждения, обмениваться мнениями и предлагать наши услуги на благо процветания всех народов, наций и культур.

Этот форум также объединяет образцы разных культур, традиций, религий из разных уголков мира. Хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и организаторам форума за высокий уровень организации", - добавил он.