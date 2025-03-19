В Азербайджане будет создана нормативно-правовая база в сфере искусственного интеллекта

В Азербайджане будет создана нормативно-правовая база по ответственному и этичному искусственному интеллекту.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Стратегии, создание базы будет осуществляться в течение 2025-2027 годов. Основным исполнительным органом является Кабинет министров, а другими исполнительными органами - министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, министерство экономики Азербайджанской Республики, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Изначально будут проведены исследования с целью создания нормативно-правовой базы, затем будут разработаны и представлены проекты нормативно-правовых актов по ответственному и этичному искусственному интеллекту, а в завершение будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты.