Оказались в идиотском положении: дело Тиграна Улубабяна - лакмус для многих

Автор: Акпер Гасанов

Интересные новости приходят из Армении. Там некий Роман Ерицян, адвокат некоего Тиграна Улубабяна, которого, оказывается, пытала полиция в Ванадзоре, сообщил о том, что против него развернута кампания со стороны Следственного комитета и МВД Армении. Он призвал людей собраться сегодня в 14:00 у здания СК, а затем направиться шествием к зданию МВД.

Никакой массовой акции в указанное время и в указанном месте не было. Но это всего лишь свидетельствует о слабых организаторских способностях Ромы Ерицяна. Никуда при этом не исчезли факты, отталкиваясь от которых, он вопил, призывая граждан на стихийный митинг. И тут необходимо дать четкое разъяснение сути случившегося.

Выясняется, что Тигран Улубабян, 28-летний "беженец из Нагорного Карабаха", а, проще говоря, лицо армянской национальности, незаконно проживавшее на временно оккупированных территориях Азербайджана, является еще и "участником арцахских войн". Деталей не приводится, но вопросы возникают. Ведь, Первая карабахская война завершилась в 1994 году, то есть 31 год назад. Как мог 29-летний Тигран Улубабян принимать участие и в этой войне?!

История знает примеры, когда "героями войны" объявлялись те, кому на момент их хода было немного лет. Например, на днях мы услышали о том, что скончавшийся Бедрос Киркоров якобы был "человеком, прошедшим Великую Отечественную войну". Но в реальности Бедрос Крикорян, тогда еще не ставший Киркоровым, родился в июне 1932 года. То есть, на момент начала Великой Отечественной войны, о которой вспомнил Песков, Бедросику было только 9 лет. Соответственно, на момент окончания этой войны, в мае 1945 года, ему не исполнилось полных 13 лет.

"Сыном полка" он не был и быть не собирался. Соответственно, это не Бедросик прошел Великую Отечественную войну, а она прошла мимо него и его папы, армянского сапожника из Варны. Аналогичная ситуация и с Тиграном Улубабяном. История не знала примеров того, чтобы в какой-либо войне участвовал тот, кто на момент ее завершения еще не родился. При этом, вполне возможно, что этот Тигран воевал против Азербайджана позже, в ходе 44-дневной войны.

Был ли он среди тех 11.000 армянских "вояк", что спаслись в итоге, дезертировал с поля боя? Точных сведений на сей счет не приводится. Но даже имеющейся информации достаточно, чтобы выявить масштаб его преступлений против нашего государства и народа. И в случае появления достаточного объема данных на сей счет можно говорить о том, что и ему самое место рядом с бывшими лидерами карабахской хунты, что активно рассказывают ныне в бакинском суде о том, сколь сильное политическое, финансовое и военное влияние на карабахских сепаратистов оказывал официальный Ереван, который вроде как что-то вякает про необходимость освобождения бывших руководителей карабахской хунты. Так вот теперь они, а также все прочие официальные и неофициальные защитники Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна и прочих персонажей, обвиняемых в совершении очень тяжелых преступлений против Азербайджана, оказались в поистине идиотском положении.

Ведь никаких сведений о том, что кто-то пытал бывших лидеров карабахской хунты в Баку нет и быть не может. А вот Тиграна Улубабяна, который воевал против Азербайджана, подвергли избиению и пыткам со стороны сотрудников полиции в Ванадзоре. Ну и где голодовка Мане Тандилян, где истеричные заявления Окампо, где безостановочные призывы разного рода прохиндеев с требованием осудить руководство Армении?!

Тут ведь даже бывший омбудсмен Армении Арман Татоян выражает обеспокоенность по поводу отказа армянских властей возбуждать уголовное дело против полицейских, причастных к инциденту. Татоян отметил, что такой отказ свидетельствует о покровительстве пыток со стороны правоохранительных органов и о серьёзных нарушениях международных норм, принятых Арменией. И это еще не все.

"У меня есть серьезные подозрения, что власти начинают новую волну кампании против "арцахцев", учитывая также нашу нынешнюю консолидацию и ближайшие справедливые акции протеста". Об этом написал бывший "омбудсмен" и "экс-госминистр" карабахских сепаратистов Артак Бегларян.

Да, он и иные армяне, незаконно проживавшие на временно оккупированных территориях Азербайджана, кричат ныне о том, что власти Армении устроили террор в их отношении. И теперь будет очень интересно понаблюдать за тем, как все эти действия Никола Пашиняна и его команды осудят все те, кто пытается что-то вякать по поводу суда над бывшими лидерами карабахской хунты.