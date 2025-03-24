Азербайджан стал полноправным членом новой организации

Правительство Азербайджана 19 марта официально передало Секретариату Организации экономического сотрудничества D-8 (Developing-8) в Стамбуле ратификационные грамоты Устава D-8, тем самым завершив процесс вступления Азербайджана в организацию в качестве ее полноправного члена, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на организацию.

Как отмечается, 11-й саммит глав государств и правительств стран-участниц D-8, состоявшийся 19 декабря 2024 года в Каире, Египет, единогласно одобрил заявку Азербайджана на членство в организации.

"Вслед за этим решением саммита Азербайджан приступил к процессу ратификации Устава D-8, что являлось необходимым условием для вступления в организацию. В рамках данного процесса Милли Меджлис Азербайджана 7 марта 2025 года принял Закон № 149-VIIQ о ратификации Устава D-8, после чего он был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что официально ввело его в силу.

Несомненно, присоединение Азербайджана в качестве девятого члена D-8 является важной вехой в развитии организации. Это событие откроет новые возможности и усилит сотрудничество между государствами-членами в достижении целей и задач, закрепленных в ее Уставе", - говорится в сообщении организации.