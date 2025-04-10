реформа СБ ООН и право исламского мира на голос

Автор Азер Ахмедбейли

Сегодня Совет Безопасности ООН продолжает оставаться ядром глобальной архитектуры безопасности, но всё чаще подвергается критике за неэффективность и несоответствие текущей геополитической реальности. Сформированный в 1945 году, его постоянный состав отражает военно-политический баланс послевоенного мира, но спустя 80 лет едва ли отвечает реалиям XXI века.

После окончания крупных геополитических конфликтов, как правило, наступает переоценка международных институтов. Так было после Второй мировой войны (создание ООН, НАТО), после окончания холодной войны (расширение НАТО, появление новых форматов международного сотрудничества - ВТО, G20, ШОС и др.). Вероятно, что по завершении текущих кризисов - российско-украинской войны, ближневосточного конфликта, обострения в Индо-Тихоокеанском регионе - может появиться острый запрос на трансформацию системы глобального управления, и тогда идея о реформировании Совбеза может вернуться в повестку с новой силой.

Дискуссия о расширении СБ ООН непосредственно связана с вопросом: по каким критериям должны определяться новые постоянные члены? За последние десятилетия было выдвинуто несколько подходов:

По экономическому весу (ВВП, торговля): в этом контексте весомо выглядят Германия, Япония, Индия и Бразилия. Эти страны входят в G20, являются крупнейшими донорами ООН и имеют значительное влияние на глобальную экономику.

По научно-технологическим достижениям: здесь выделяются Япония и Германия - государства с высоким уровнем инноваций, образования и технологического развития.

По численности населения: это аргумент в пользу Индии, Индонезии, Пакистана, Нигерии как крупнейших развивающихся стран, чьё население существенно превышает население почти всех нынешних постоянных членов.

По региональному принципу: речь идёт о необходимости географического баланса, т.е. об отсутствии представительства Африки, Латинской Америки и мусульманского мира.

По заслугам в обеспечении международной безопасности: в этом случае учитывается участие в миротворческих операциях, дипломатическая активность, вклад в урегулирование конфликтов - факторы, в которых ведущие позиции занимают Индия, Германия, Турция.

Таким образом, в каждом подходе есть свои "фавориты", и универсального критерия не существует.

Несмотря на очевидную необходимость реформы, процесс её реализации остаётся крайне сложным, и главным препятствиям является право вето: любое изменение Устава ООН требует согласия всех пяти постоянных членов, которые в своем большинстве не заинтересованы в перераспределении полномочий.

Помимо этого существует геополитическая конкуренция: кандидаты на расширение часто блокируют друг друга. К примеру, Китай не поддерживает членство Японии, Пакистан - Индии, Бразилия сталкивается с критикой со стороны Аргентины и т.д.

В СБ ООН отсутствует постоянное представительство стран исламского мира, хотя объективных факторов необходимости такого присутствия достаточно:

Демография: мусульмане составляют четверть населения Земли. География: регионы с мусульманским большинством включают Ближний Восток, Северную Африку, часть Южной и Юго-Восточной Азии, т.е. зоны повышенной геополитической турбулентности. Экономика: страны ОИС (Организация исламского сотрудничества) объединяют более 50 государств, и играют важную роль в мировой энергетике, финансах и инвестициях. Безопасность: мусульманские страны участвуют в миротворческих операциях, принимают миллионы беженцев, ведут борьбу с транснациональными угрозами.

Отсюда вывод: если исламский мир вовлечён в большинство глобальных процессов, он должен быть равноправно представлен при выработке решений, и это вопрос эффективности международной системы, а не престижа или чьих-то амбиций.

Об этом убедительно высказался президент Эрдоган: "Присутствие исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН сейчас скорее необходимость, чем потребность".

В условиях отсутствия единого критерия для отбора новых постоянных членов Совета Безопасности особую ценность приобретает универсальность кандидата, т.е. способность сочетать в себе одновременно несколько оснований для членства: геополитических, культурных, демографических, экономических и дипломатических. Именно такой страной можно считать Турцию. Попробуем обосновать.

Турция - наименее конфликтная кандидатура, которая, в отличие от ряда других исламских государств, имеет относительно сбалансированные отношения, как с Западом, так и с Востоком, входит в НАТО, поддерживает диалог с Россией и странами Азии, проводит независимую внешнюю политику. Это делает её подходящим медиатором между мировыми цивилизациями.

Турция - одно из немногих государств, одновременно принадлежащее к Европе, Азии и Ближнему Востоку. Это придаёт ей статус трансрегиональной державы, которого нет ни у какой другой страны.

С точки зрения численности населения (более 85 млн. человек) и размера экономики (входит в топ-20 крупнейших экономик мира), Турция входит в число стран, играющих заметную роль на глобальном уровне.

Турция вносит значительный вклад в международную безопасность, активно участвуя в дипломатических инициативах, миротворческих операциях и усилиях по разрешению конфликтов. Вспомним конфликт Украина-Россия (встреча глав МИД в Анкаре, соглашение о вывозе зерна, обмен пленными), Анкарский процесс по урегулированию напряжённости между Эфиопией и Сомали, процесс нормализации в Сирии.

Наконец, в отличие от большинства других кандидатов, Турция не просто претендует на участие, а активно продвигает саму идею реформы. Её инициатива "Мир больше, чем пять" отражает не только национальные интересы, но и общую потребность в более равноправной системе глобального управления.