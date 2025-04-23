Евроашотики: метаморфозы миссии ЕС в Армении
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как "наблюдатели" ЕС работают на границе.
Day.Az представляет публикацию:
Чем дольше в Армении работает "гражданская" миссия ЕС, тем более интересно наблюдать за их трансформацией. Маркусы становятся Мкртычами, Леонарды - Левонами, Алексы - Ашотами.
Совсем разленились еароашотики. Кябабчик, тутовочка, коньячок - вот и вся их работа. Неудивительно, что эти "наблюдатели" не видят армянских обстрелов - а когда их заставляют все-таки проработать, то максимум на что, они способны - это обвинить в обстрелах азербайджанскую сторону. При этом, обвинения с приставкой "возможно" - ну совсем не серьезно.
Автор карикатуры - HSF
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