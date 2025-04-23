В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как "наблюдатели" ЕС работают на границе.

Day.Az представляет публикацию:

Чем дольше в Армении работает "гражданская" миссия ЕС, тем более интересно наблюдать за их трансформацией. Маркусы становятся Мкртычами, Леонарды - Левонами, Алексы - Ашотами.

Совсем разленились еароашотики. Кябабчик, тутовочка, коньячок - вот и вся их работа. Неудивительно, что эти "наблюдатели" не видят армянских обстрелов - а когда их заставляют все-таки проработать, то максимум на что, они способны - это обвинить в обстрелах азербайджанскую сторону. При этом, обвинения с приставкой "возможно" - ну совсем не серьезно.

Автор карикатуры - HSF