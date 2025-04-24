Азербайджан демонстрирует высокую активность в рамках ОЭС

Азербайджан считается одним из самых активных членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) после стран-основателей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на конференции "Азербайджан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Возможности и перспективы" заместитель начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Ровшан Мирзаев.

По его словам, с 1992 года Азербайджан дважды председательствовал в этой Организации.

"В 2023 году Азербайджан председательствовал в ОЭС. Однако после террористической атаки на посольство в Иране председательство велось виртуально через министерство иностранных дел", - подчеркнул он.

Говоря о значении этой Организации для Азербайджана, Р.Мирзаев отметил присутствие в ней как соседних стран, так и стран-союзников.