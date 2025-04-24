Армению готовят к войне через Европейский фонд мира.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против внешних вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе презентации специального исследования на тему "Гибридная атака на стабильность на Южном Кавказе под названием "миротворческая миссия".

По его словам, Европейский фонд мира, который был создан скорее для оказания военной поддержки одной из сторон, нежели для установления мира, 22 июля 2024 года принял решение об оказании поддержки вооруженным силам Республики Армения на сумму 10 миллионов евро. Согласно информации, ожидалось предоставление ещё одной помощи, но по ряду причин она была отложена.

Р.Намазов отметил, что статья 1 этого решения, подписанного Жозепом Боррелем, включает в себя следующие цели:

- в соответствии с общей политикой ЕС в отношении Республики Армения укреплять национальную безопасность страны, повышать ее стабильность и устойчивость в сфере обороны путем содействия укреплению потенциала вооруженных сил Республики Армения;

- увеличить оперативную эффективность вооружённых сил Республики Армения, ускорить соответствие стандартам ЕС и взаимодействие, а также обеспечить лучшую защиту гражданского населения в условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций.

- укрепление потенциала Республики Армения в отношении участия в миссиях и операциях Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза в будущем.

Он также подчеркнул, что согласно обнародованной информации, для достижения вышеупомянутых целей поддержка включает финансирование логистического оборудования, в том числе мобильного полевого лагеря для личного состава численностью с батальон, а также пункта первой медицинской помощи.

"Таким образом, как видно из самого решения, оснащение Армении палатками и другим оборудованием для установки мобильного полевого лагеря ни в коем случае не может служить укреплению национальной безопасности и обороноспособности страны. В то же время армянская сторона должна регулярно, на ежегодной основе, предоставлять ЕС отчёты об использовании, состоянии и пригодности полученного военного оборудования и других предметов, а также предоставить разрешение аудиторам Европейского фонда мира для проверки на месте. Активы, предоставленные Армении, не могут быть утеряны или переданы другому лицу без согласия соответствующего комитета Фонда. В решении также отмечается, что армянская сторона официально обратилась к ЕС в ноябре 2023 года, выразив желание начать переговоры по определению рамок участия в миссиях и операциях Общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - сказал Р.Намазов.