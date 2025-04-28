Платформа НПО Глобального Юга обещает стать двигателем прогресса в достижении ЦУР

Платформа НПО Глобального Юга обещает стать катализатором прогресса в достижении ЦУР.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал доцент Университета Женевы, директор Программы ООН по умным и устойчивым городам в Женеве Александр Б. Хеджази в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

Он отметил, что важно учитывать будущее после 2030 года, за пределами сроков, установленных Целями устойчивого развития (ЦУР).

"Реальность такова, что нам нужно двигаться вперёд с гибкими действиями и значительным уровнем креативности. И я считаю, что это стало возможным благодаря платформе НПО Глобального Юга, которая обещает стать катализатором всех этих процессов", - сказал Хеджази.

Он также подчеркнул значимость Глобального Севера. "Не стоит недооценивать Глобальный Север, потому что там вы найдете много единомышленников с разнообразным опытом, который можно использовать и который стоит учитывать при формировании целей и построении стратегии", - добавил Хеджази.

По его словам, еще одним важным элементом является мобилизация на местах, повышение потенциала, лоббирование и выработка политик.