Сахиба Гафарова прибыла в ОАЭ

Возглавляемая спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой парламентская делегация 5-го мая прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"В международном аэропорту Абу-Даби спикера Сахибу Гафарову встречали спикер Федерального Национального Совета Объединённых Арабских Эмиратов Сагр Гобаш, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров, генеральный консул Азербайджана в Дубае Джавидан Гусейнов и другие официальные лица. Предусмотрен ряд встреч спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.