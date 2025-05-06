Бесполезная истерика в Армении: итоги визита в Азербайджан премьер-министра Беларуси

Автор: Акпер Гасанов

На постсоветском пространстве отношения между странами формируются не только на основе исторических факторов, но и с учётом геополитических интересов, экономического сотрудничества и тесных, взаимоуважительных отношений между руководителями стран. В этом смысле Азербайджан и Беларусь стабильно поддерживают высокоуровневый политический диалог.

Между нашими странами подписано более 170 межгосударственных документов. Сотрудничество охватывает сельское хозяйство, таможенную сферу, туризм, развитие малого и среднего бизнеса. С начала 2000-х годов Президенты двух стран, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, регулярно обмениваются визитами. В 2024 году глава белорусского государства дважды посещал нашу страну.

Он назвал Азербайджан "настоящим другом" и выразил поддержку территориальной целостности нашей страны, включая Карабахский экономический регион, что вызвало резкую реакцию со стороны Армении. В итоге, еще 13 июня прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник его страны не посетит Беларусь, пока там президентом будет Александр Лукашенко. Тогда же Минск и Ереван отозвали своих послов "для консультаций".

Несложно представить, какая истерика в Армении будет иметь ныне, после того, как нашу страну посетила большая белорусская делегация во главе с премьер-министром этой страны Александром Турчиным. Сегодня он был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И на этой встрече высокий гость из Минска отметил, что впервые посещает Баку и сказал, что увиденные в нашей столице процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

Да, вчера у него была возможность увидеть столицу нашей страны, провести широкий обмен мнениями с премьер-министром нашей страны Али Асадовым. Сегодня же, Турчин совершил поездку на освобожденные и стремительно восстанавливающиеся территории Азербайджана, что уже привело к нервной, но бесполезной реакции в армянских СМИ. Они, скрепя сердце и скрипя зубами, читали сообщения о том, что премьер-министр Беларуси прибыл в город Физули.

Там он ознакомился с разрушениями, учиненными армянскими вооружёнными формированиями в годы оккупации, а также с ходом строительно-восстановительных работ, проводимых азербайджанским государством в городе после его освобождения от оккупации. Он также посетил промышленный парк Агдамского района, который был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года. В настоящее время в парке функционируют 9 предприятий. Кроме этого, ведется строительство более 10 новых предприятий.

Кроме того, премьер-министр Беларуси побывал в селе Сарыджалы Агдамского района, где смог воочию ознакомиться с процессом восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана. Как известно, 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новых частных домах в этом селе, в которое на первом этапе в село Сарыджалы планируется переселение 895 человек (203 семьи).

Также Александр Турчин посетил село Гызыл Кянгярли в Агдамском районе, где предусматривается строительство крупного агрохолдинга. Важно напомнить, что инициатива строительства в Карабахском экономическом районе агрогородка была предложена белорусской стороной в ходе государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко в 2024 году. И вот, Турчин смог увидеть результаты проделанной с тех пор работы.

"Сегодня мы ознакомились с процессом восстановления на этих территориях, работа ведется активно и с использованием инноваций. Нас поразил объем инвестиций и масштабы проделанной работы", - сказал он, давая оценку увиденному в Карабахском экономическом регионе нашей страны, который всего пять лет назад находился под армянской оккупацией.

Там наверняка уже ознакомились со словами премьер-министра Беларуси.

Наверняка в Армении услышали и о том, что в ближайшее время у Беларуси появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана. Об этом еще вчера журналистам рассказал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, который находится в составе делегации во главе с премьер-министром Александром Турчиным в Баку.

"Военно-техническое сотрудничество Беларуси с Азербайджаном носит стратегический характер и славится своей давнейшей историей, поэтому мы продолжаем планово и системно работать", - отметил Дмитрий Пантус.

По словам председателя Госкомвоенпрома, сейчас стороны обсуждают совместные проекты по организации производства продукции военного назначения с белорусскими наработками, в том числе на территории Азербайджана.

"Эта работа продолжается и в самое ближайшее время у нас появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана в частности", - подчеркнул он.

Несложно предположить, что данная новость станет самой обсуждаемой в Армении.

Но в том-то и дело, что анализ политических, экономических и военных факторов чётко показывает - Азербайджан имеет более тесные, устойчивые и стратегически важные отношения с Республикой Беларусь, чем Армения. Эти связи строятся на взаимном уважении, прагматизме и отсутствии острых противоречий - в отличие от армяно-белорусских отношений, где присутствуют элементы напряжённости и недоверия.