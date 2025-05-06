Премьер-министр Беларуси прибыл в Физули

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, прибыл в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр был встречен в Международном аэропорту Физули.

Гостю была представлена информация о Международном аэропорте Физули.

Отмечено, что аэропорт, сданный в эксплуатацию в 2021 году, был построен в рекордные сроки - примерно за 9 месяцев. Сегодня Международный аэропорт Физули является не только транспортным узлом, но и символом доступности и развития Карабахского региона. Будучи воздушными воротами Карабаха, Международный аэропорт Физули превращается в важный транспортно-логистический центр, играющий значительную роль в экономической, политической и культурной жизни региона.