В Баку едет председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН

Председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак посетит Азербайджан для участия в промежуточной конференции министров иностранных дел в рамках Движения неприсоединения. Об этом сообщили во вторник Trend в представительстве ООН в Азербайджане, передает Day.Az.

Лайчак выступит на сессии конференции, которая будет посвящена теме "Поддержание мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Запланированы также встречи Лайчака с официальными лицами Азербайджана и представителями ООН по стране. Кроме того, Лайчак выступит перед студентами Университета ADA на тему "Текущее состояние многостороннего сотрудничества".

В ходе визита Лайчака будут сопровождать руководитель его кабинета Франтишек Ружичка, главный советник Абдельгани Мерабет и консультант по связям с общественностью Катарина Кандит.

Напомним, что 5-6 апреля в Баку в рамках Движения неприсоединения состоится промежуточная министерская конференция глав МИД. Для подготовки к ней 3-4 апреля пройдет заседание старших должностных лиц.

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