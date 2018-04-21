Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с президентскими выборами, которые состоялись 11 апреля.

Об этом в субботу на заседании парламента Азербайджана сказал спикер Огтай Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Асадов пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов в деятельности.

Напомним, что, согласно итоговым результатам президентских выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

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