Всемирно известный блог рассказал об азербайджанской долме

Интернет-проект Taste life с многомиллионной аудиторией представил видеорецепт азербайджанского блюда долма.

Как сообщает Day.Az, долма - блюдо, представляющее собой начинённые мясом виноградные листья. Начинка обычно готовится на основе баранины, риса, лука и зелени. Долма одно из самых популярных и любимых блюд в Азербайджане. Без нее не обходится ни один праздник.

Представляем вашему вниманию кадры, опубликованные в данном блоге.