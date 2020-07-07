https://news.day.az/popularblog/1251139.html Всемирно известный блог рассказал об азербайджанской долме - ВИДЕО
Всемирно известный блог рассказал об азербайджанской долме - ВИДЕО
Интернет-проект Taste life с многомиллионной аудиторией представил видеорецепт азербайджанского блюда долма.
Как сообщает Day.Az, долма - блюдо, представляющее собой начинённые мясом виноградные листья. Начинка обычно готовится на основе баранины, риса, лука и зелени. Долма одно из самых популярных и любимых блюд в Азербайджане. Без нее не обходится ни один праздник.
Представляем вашему вниманию кадры, опубликованные в данном блоге.
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