Названы сглаживающие любой конфликт фразы

Для того чтобы сгладить любой конфликт, необходимо начать диалог с оппонентом, и помогут в этом сглаживающие накал эмоций фразы, считает психолог Татьяна Василькова. Их специалистка назвала Lenta.ru, передает Day.Az.

Как правило, конфликт возникает, когда человек делает то, что не нравится окружающим, объяснила психолог. Однако, по ее словам, практически любую проблему в отношениях можно решить с помощью беседы. При этом, обратила внимание Василькова, необходимо осознавать, что недовольство вызывает не сам человек, а его действия.

Собеседница "Ленты.ру" подчеркнула, что лучший способ для начала беседы - не обвинение и нападки, а вопрос, готов ли оппонент к диалогу. Василькова полагает, что идеальной для этого станет фраза "Я кое-что хочу рассказать о себе. Ты готов выслушать?".