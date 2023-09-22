Девушка похудела на 32 кг с помощью простого блюда из курицы

Девушка по имени Рукси смогла похудеть на 32 килограмма за полгода, незначительно изменив свою диету. На ролик, в котором она рассказывает о похудении с помощью простого блюда из курицы, обратило внимание издание The Sun.

По словам тиктокерши, она ввела в рацион роллы из курицы с соусом гуакамоле. "Очень простое и здоровое блюдо, которое мне помогло похудеть", - сказала она, показывая, как нарезает небольшую красную луковицу и обжаривает лук на сковороде со сладкой кукурузой из консервной банки и приправами.

Отдельно Рукси обжарила нарезанный кусок филе курицы, приправленный солью, черным перцем, паприкой и петрушкой. Пока готовилось мясо, девушка приготовила соус, смешав авокадо, томаты черри и, по вкусу, лимонный сок. После она набрала ложку кукурузы с луком и положила на лист салата, сверху добавила ложку курицы и намазала гуакамоле. Получившееся блюдо она свернула в ролл и с удовольствием попробовала.