Девушка показала наряд для свадьбы на пляже

Пользовательница Reddit показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе.

Автор поста с никнеймом @QueenHotdawg опубликовала снимок изделия, который собиралась надеть на торжество. На фото запечатлена модель, позирующая в платье, выполненном в технике тай-дай. При этом можно заметить, что оно оформлено глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, обнажающим ноги манекенщицы. "Платье для гостей. Свадьба пройдет на пляже, дресс-код полуофициальный. Есть какие-нибудь мысли или предложения?" - поинтересовалась пользовательница платформы мнением других юзеров.

Те, в свою очередь, сочли данное платье неподходящим для такого мероприятия. "Совершенно неуместно. Больше похоже на атмосферу отпуска или курорта. И да. Хотя свадьба состоится на пляже, вы будете одеты больше как для вечеринки на пляже", "Этот разрез показывает слишком много тела. Пожалуйста, не позорьте себя или невесту", "Поищите что-нибудь более скромное", "На мой взгляд, слишком откровенно", - высказывались они.