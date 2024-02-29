Адель объявила о паузе в творчестве

Певица Адель сообщила поклонникам, что временно уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, звезда написала об этом в Instagram.

Адель рассказала, что ей пришлось перенести ближайшие концерты в Лас-Вегасе. По словам знаменитости, она не смогла полностью восстановиться после болезни, что негативно повлияло на ее голосовые связки.

"У меня не было возможности полностью выздороветь до возобновления выступлений, и теперь я снова заболела. К сожалению, это сказалось на моем голосе. Поэтому по указанию врачей мне ничего не остается, как хорошо отдохнуть", - объяснила Адель.

В конце сентября певица на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Адель отмечала, что уже замужем, ее муж находится среди гостей. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже несколько лет встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом. В ноябре журналисты подтвердили, что артистка тайно вышла замуж.

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