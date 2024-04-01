Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь. Эмма Хеминг-Уиллис поделилась на своей странице в Instagram редкими кадрами с девочкой в день ее рождения.

"Мэйбл Рэй, с 12-летием. Продолжай сиять ярко", - написала фотомодель.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и присоединились к поздравлению: "Копия матери", "Эмма, она так на тебя похожа", "Прекрасная девочка", "Так быстро выросла", "Будь счастлива, красавица", "Мамина девочка", "С днем рождения вашего ангела".

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