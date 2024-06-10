Девушка пришла в гости к бойфренду

Девушка пришла в гости к молодому человеку, с которым встречалась уже около года, и неприятно удивилась. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

В доме 23-летнего бойфренда сделала отвратительное открытие - жилье кишело тараканами. Они ползали по стенам, мебели и даже под кроватью. "Я была у него уже несколько раз, и каждый из них приходилось высматривать таракана", - пожаловалась она.

Последней каплей стало то, что девушка обнаружила как минимум 15 взрослых и маленьких тараканов в его ванной комнате. "А когда я вернулась в комнату, таракан заполз в мой напиток, который я с отвращением вылила и сразу ушла домой. Это был кошмар, я боюсь насекомых и в собственном доме поддерживаю порядок", - вспомнила автор поста.

Девушка призналась, что не знает, как вежливо рассказать бойфренду об этой проблеме. "Я очень боюсь, что принесу их домой, и не знаю, как сформулировать то, что мне нравится его общество и совершенно не нравятся живущие с ним тараканы", - заключила она.

В комментариях многие поддержали девушку, однако некоторые сочли ее излишне терпеливой. "Неужели так сложно поговорить с партнером? Он наверняка знает, что у него проблема с тараканами. Это отвратительно, честно говоря, ноги бы моей в таком доме не было", - написала ей одна из читательниц поста.