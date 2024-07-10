Мужчина случайно насадил себя на рыболовный крючок

- и едва не истек кровью в океане

Пожилой мужчина едва не истек кровью в Атлантическом океане, после того как насадил обе ноги на рыболовный крючок. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Pix11.

66-летний рыбак Норман Орсингер пытался поймать желтоперого тунца в океане, когда случайно проткнул себя рыболовным крючком. Сигнал бедствия, посланный пострадавшим, получил офицер полиции Уильям Парментер. В тот момент он не исполнял служебные обязанности, а просто ловил рыбу. Ему пришлось оставить рыбалку и отправиться на помощь Орсингеру.

Офицер полиции застал пожилого рыбака с ранами на обеих ногах. Он наложил на них жгуты и вызвал спасательный вертолет к лодке Орсингера. Пострадавшего доставили в больницу. Утверждается, что он сможет восстановиться от травм, полученных в ходе неудавшейся рыбалки.

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