Удивительная роль бактерий: они помогают вирусам заражать своих конкурентов

Ученые из Университета Индианы в Блумингтоне обнаружили новый способ, с помощью которого бактерии могут убивать своих конкурентов в сложных микробных сообществах. Это открытие может привести к разработке новых методов борьбы с вредоносными бактериями с использованием вирусов.

Как передает Day.Az, результаты работы были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Исследователи выяснили, что бактерии могут вырабатывать молекулы, ослабляющие иммунитет конкурентов и позволяющие вирусам-бактериофагам более эффективно атаковать их. В качестве примера были использованы две бактерии - Streptomyces sp. и Bacillus subtilis, которые являются природными конкурентами и часто встречаются в почве.

В ходе эксперимента ученые установили, что Streptomyces sp., используя вещество под названием коэлехелин, ослабляет иммунный ответ Bacillus subtilis, препятствуя ее защите от атак бактериофагов.

По словам главного автора исследования профессора Джонатана Гертса, этот процесс представляет собой форму "коллективного убийства" бактерий, когда соседние организмы влияют на эффективность иммунной системы конкурентов.

Открытие может оказать значительное влияние на борьбу с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, а также помочь в понимании того, как бактерии взаимодействуют в микробиомах человека и окружающей среды. Более того, если явление будет изучено более глубоко, комбинация бактериофагов и химических веществ, выделяемых бактериями, может стать новой стратегией лечения бактериальных инфекций.