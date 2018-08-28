Азербайджанская певица выступит с концертом, посвященным Дню знаний - ВИДЕО

Азербайджанская певица с особой манерой исполнения Шабнам Товузлу 15 сентября в 20.00 выступит со своим первым соло-концертом в Зеленом театре Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт посвящен Дню знаний в Азербайджане.

В праздничном вечере будут представлены хиты исполнительницы "Yar ağladı", "Lazım", "Sevdiyim Adamdır" и другие песни. Отметим, что новая песня "Xəstəyəm" за месяц набрала более 11 миллионов просмотров в YouTube.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, в торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, центрах ASAN Xidmət, онлайн www.iticket.az. Телефон для справок: (051) 303-35-40



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