Актрисы, которым пришлось потолстеть

Актрисам иной раз приходится меняться до неузнаваемости. Тогда, как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер , на помощь приходят гримёр и парикмахер, вносит свой вклад костюмер. Но в некоторых случаях красавицы жертвуют роскошными формами, чтобы смотреться на экране убедительнее и внушительнее.

1. Вера Сотникова прибавила 10 килограммов, чтобы сняться в сериале "Людмила". Актриса всегда была стройной, но ради роли Людмилы Зыкиной, исполнительницы с формами, поправилась.

2. Александра Бортич ради съёмок в комедии "Я худею" набрала 20 килограммов. Лишний вес понадобился Александре для начальных сцен картины, а худела она прямо во время съёмок, показывая трансформации тела своей героини. Бортич рассказала, что поправиться ей было сложно, поскольку приходилось есть много жирной еды.

3. Яна Крайнова наела 8 килограммов для главной роли в сериале "Дневник доктора Зайцевой". Когда Яне сообщили, что её утвердили, она только-только начала худеть. Но к началу съёмок ей пришлось поправляться.

4. Юлия Снигирь сыграла российскую императрицу Екатерину Вторую в историческом сериале "Великая". Чтобы стать похожей на фигуристую Екатерину, стройная Юлия набрала 13 килограммов.