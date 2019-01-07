Школьные клички знаменитостей

В школьные годы многие получают клички. Причиной для появления прозвища может стать необычная фамилия, особенности внешности или черты характера. Кто-то спокойно воспринимает кличку и даже гордится ею, другие считают прозвище оскорблением и стараются всеми силами от него избавиться. Эти знаменитости тоже в юности получили от одноклассников клички и вот почему.

1. Брэд Питт - "Питбуль" и "Питтлер".

Вероятно, клички породила активность будущего актёра: он посещал разные кружки, состоял в клубе дебатов и даже стал президентом школы. При этом Брэд был довольно авторитарным и любил власть.

2. Дима Билан - "Белка".

Настоящие имя и фамилия певца - Виктор Белан. Прозвище - обычное производное от фамилии.

3. Анджелина Джоли - "Кролик".

А вот Анджелина заслужила кличку из-за сходства с животным: её передние зубы сильно выдавались вперёд. Кстати, девочкой Джоли была застенчивой, предпочитала носить одежду тёмных тонов и не выделяться, и, возможно, наличие клички только усиливало депрессивное настроение школьницы.

4. Дмитрий Нагиев - "Чурка", "Жиртрест".

Первое прозвище дали Дмитрию из-за сходства с представителями кавказских народов, а вторым наградили, когда после летних каникул Нагиев появился в школе, сильно поправившись.