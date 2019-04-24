Внешний вид Бритни Спирс после лечения в психбольнице напугал фанатов - ФОТО
Поклонники американской певицы Бритни Спирс бурно отреагировали на фотографии, на которых она покидает психиатрический стационар после лечения.
Ранее стало известно, что артистка обратилась в клинику душевного здоровья в связи с болезнью своего отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, однако после второго хирургического вмешательства возникли осложнения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Многих пользователей соцсетей удивил растрепанный внешний вид и отсутствующий взгляд певицы.
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"Она выглядит не очень хорошо", - написала Nadia Piccolo.
"Бедняжка", - отметила Kelli Hyatt.
Другие предположили, что журналисты сфотографировали Спирс не в самый удачный момент.
"Никогда не хотел прославиться, потому что СМИ всегда найдут худшую фотографию и опубликуют ее", - написал Amin Benchouieb.
"Печально, что общество уделяет так много внимания знаменитостям. Публика забывает, что исполнители тоже люди!" - прокомментировала Ian Jennings.
Многие написали слова поддержки и выразили надежду на то, что артистка поделится своим опытом лечения.
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