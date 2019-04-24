Поклонники американской певицы Бритни Спирс бурно отреагировали на фотографии, на которых она покидает психиатрический стационар после лечения.

Ранее стало известно, что артистка обратилась в клинику душевного здоровья в связи с болезнью своего отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, однако после второго хирургического вмешательства возникли осложнения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Многих пользователей соцсетей удивил растрепанный внешний вид и отсутствующий взгляд певицы.





"Она выглядит не очень хорошо", - написала Nadia Piccolo.



"Бедняжка", - отметила Kelli Hyatt.



Другие предположили, что журналисты сфотографировали Спирс не в самый удачный момент.



"Никогда не хотел прославиться, потому что СМИ всегда найдут худшую фотографию и опубликуют ее", - написал Amin Benchouieb.



"Печально, что общество уделяет так много внимания знаменитостям. Публика забывает, что исполнители тоже люди!" - прокомментировала Ian Jennings.



Многие написали слова поддержки и выразили надежду на то, что артистка поделится своим опытом лечения.