Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) снимает в Азербайджане клип. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Приехали в Азербайджан снимать клип на одну из песен с нового альбома. Всего планируем снять три клипа к альбому. Надеюсь, у нас получится. Так что не спрашивайте, почему альбом выйдет только пятого октября - потому что ещё кучу всего к нему надо сделать. Как минимум, снять три клипа за два месяца...", - написал Bahh Tee.

Поделившись фотографией, музыкант указал геолокацию - Хызы, из чего следует полагать, что съемки проходят именно там.

Напомним, что видеоклипы на композиции Bahh Tee "Неужели ты моя?", "Курортный роман" и на хит "Баку", записанный вместе с всемирно известным исполнителем мугама, народным артистом Азербайджана Алимом Гасымовым, сняты также в Азербайджане.

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