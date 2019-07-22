Сериал "Воронины" имеет стабильно высокие рейтинги и его закрытие не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС, передает Day.Az.

Ранее актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram посвятила пост окончанию проекта "Воронины". "На днях, когда мы с Егором (он же Костя) пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец", - написала она.

"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - в независимости от того, что хотят и что хотели (делать с проектом - ред.). Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет", - сказали в пресс-службе телеканала.

Пост Волковой, отметил представитель СТС, может быть связан с тем, что между актерами, по всей видимости, прошел слух о закрытии проекта.

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