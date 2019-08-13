Актер и модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем инстаграме.

Как отмечается, Клосс сыграл в клипе Перри на ее песню "Teenage Dream", и инцидент произошел как раз после выхода клипа. По словам мужчины, певица организовала вечеринку, на которой на глазах у гостей стянула с него штаны. Он признался, что был влюблен в Перри на тот момент, и ее поступок унизил его.

Актер также добавил, что долгое время ни с кем не обсуждал данный инцидент, чтобы иметь возможность сотрудничать с певицей и зарабатывать деньги.

Кроме того, отметил он, представители Перри просили его не выносить случившееся на публику.

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