Герцогиня Сассекская Меган выпустила капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works совместно с брендами Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

12 сентября супруга принца Гарри торжественно презентовала коллекцию в универмаге John Lewis, расположенном в центре Лондона. По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.

В коллекцию вошли базовые предметы одежды, такие как прямые брюки, белоснежная рубашка, элегантный пиджак, классическое платье и сумка-шоппер. Все деньги, вырученные от продажи капсульной коллекции, будут пожертвованы в Smart Works.

Smart Works - благотворительная организация, в которой задействованы 300 добровольцев, помогающих безработным женщинам с низким социальным статусом восстановить необходимые для работы навыки, вернуть уверенность в себе и изменить свою жизнь к лучшему. Организации помогла уже более 11 тысячам женщин и в этом году планирует одеть 3,5 тысячи девушек.

Меган Маркл призналась в том, что работает над новым проектом, в августе в сентябрьском номере журнала Vogue UK, над созданием которого она трудилась сама. На тот момент содержание капсульной коллекции Smart Works оставалось в секрете.

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