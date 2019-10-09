https://news.day.az/showbiz/1164027.html Рианна выпустит необычную автобиографию - ФОТО
Рианна выпустит необычную автобиографию - ФОТО
31-летняя Рианна выпустит визуальную автобиографию, над которой работала более 5 лет.
Как сообщает Day.Az, на 504 страницах можно будет увидеть 1 050 фотографий, рассказывающих о жизненном пути певицы, начиная с детских снимков, личных кадров с семьей и друзьями, заканчивая самыми нашумевшими стритстайл-кадрами, выходами на красных дорожках и бэкстейджем во время туров.
Многие фото будут опубликованы впервые.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре