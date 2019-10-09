31-летняя Рианна выпустит визуальную автобиографию, над которой работала более 5 лет.

Как сообщает Day.Az, на 504 страницах можно будет увидеть 1 050 фотографий, рассказывающих о жизненном пути певицы, начиная с детских снимков, личных кадров с семьей и друзьями, заканчивая самыми нашумевшими стритстайл-кадрами, выходами на красных дорожках и бэкстейджем во время туров.

Многие фото будут опубликованы впервые.

Н. Гасымова

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