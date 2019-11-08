Новая картина о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" получила статус самого дорогого фильма франшизы.

Об этом сообщает Cinema Blend, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, бюджет ленты обошелся создателям этой картины в $250 млн.

Известно, что эта сумма превышает стоимость предыдущего фильма бондианы "Спектра" на $5 млн.

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