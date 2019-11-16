В Сети появилось видео, на котором актер Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять знаменитый танец на лестнице во время съемок фильма Тодда Филлипса "Джокер".

Житель Нью-Йорка, по всей видимости, через окно снял часть сцены, которая в итоге стала культовой. За несколько дней короткое видео набрало почти три миллиона просмотров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на качество материала, многие пользователи считают, что нью-йоркцу, увидевшему это, очень повезло.

"Счастливчик. Вот так вот просто увидел, возможно, самую знаковую сцену в кино", - написал @itzjoseqt2.

"Как здорово, что вы стали свидетелем исторического момента", - прокомментировал @Viewtiful_Sktch.

Драма "Джокер" вышла в прокат 4 октября 2019 года.

Фильм стал самым прибыльным из всех картин, основанных на комиксах, а сейчас может стать самой кассовой малобюджетной лентой в истории кино, если за эти выходные преодолеет порог сборов в один миллиард долларов. Пока этот рекорд принадлежит "Парку Юрского периода" (1993 год).