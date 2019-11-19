"Джокер" заработал в мировом прокате больше, чем "Темный рыцарь", и преодолел рубеж в один миллиард долларов через шесть недель после релиза. Об этом сообщает Box OfficeMojo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Джокер" (1,018 миллиарда) обогнал "Темного рыцаря" (почти 1,005 миллиарда) более чем на 13 миллионов долларов.

Если "Джокер" соберет ещё 63 миллиона, он обойдет и "Темного рыцаря: Возрождение легенды". Тогда он станет самой высокодоходной картиной по комиксам о Бэтмене.

"Темный рыцарь" Кристофера Нолана был самой успешной лентой 2008 года и имел огромное влияние на фильмы про героев комиксов.

Издание считает удивительным тот факт, что "Джокер", в котором нет Бэтмена (только молодой Брюс Уэйн), обогнал "Темного рыцаря". Авторы статьи предполагают, что интерес к фильму подогрела дискуссия о том, что он может спровоцировать насилие.

