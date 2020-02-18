Обследование телеведущего Дмитрия Диброва на данный момент подтвердило микроинсульт, врачи рекомендуют госпитализацию на 7-10 дней. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведущего Табриз Шахиди, передает Day.Az.

Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему - старость.

"Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации - 7-10 дней", - рассказал Шахиди.

