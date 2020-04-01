«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Евровидения", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концерт пройдет с участием конкурсантов этого года, а также участников прошлых лет.

Шоу под названием "Евровидение: Европа сияет светом" выйдет в эфир вместо гранд-финала в субботу, 16 мая, в 21.00 по центральноевропейскому времени.

Организаторы призвали всех вещателей стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, и членов Европейского вещательного союза трансиловароть этот концерт.

"Евровидение" должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.