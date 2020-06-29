Netflix покажет серию короткометражек, снятых знаменитыми режиссерами во время самоизоляции

30 июня в каталоге Netflix появится серия короткометражных фильмов под названием Homemade. В нее войдут 17 картин, которые знаменитые режиссеры и актеры сняли во время карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour, в серию короткометражек войдут работы Паоло Соррентино, Кристен Стюарт, Мэгги Джилленхол, Ладжа Ли, Рэйчел Моррисон, Пабло Ларраина, Рунгано Ниони, Наталии Беристайн, Себастьяна Шиппера, Наоми Кавасе, Дэвида Маккензи, Джонни Ма, Надин Лабаки и Халеда Музаннара, Антони Кампоса, Гуриндер Чадхи, Себастьяна Лелио и Аны Лили Амирпур.

"Этот проект стал торжеством мастерства кинопроизводства и силы творчества перед лицом глобальной пандемии. Кинематографисты создали личные и трогательные истории, которые запечатлели наш общий опыт жизни на карантине", - рассказали в Netflix.

Один из создателей проекта, режиссер Пабло Ларраин отметил, что проект был создан, чтобы рассказать, как люди из разных стран жили в самоизоляции. Картины снимались по всему миру, причем участникам проекта можно было использовать то оборудование, которое было у них дома.