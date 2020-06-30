https://news.day.az/showbiz/1249131.html Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и соблюдала необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как "серьезное, но не безнадежное".
49-летняя Анита Цой - российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.
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