Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и соблюдала необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как "серьезное, но не безнадежное".

49-летняя Анита Цой - российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.