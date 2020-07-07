Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, смотрит по телевизору только телеканал "Культура" и спорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала "Россия 1".

"Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура"", - заявил адвокат. Он добавил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новостные выпуски.

Ранее Пашаев предрек "деревню потерпевших" по делу о смертельной аварии в центре Москвы. По его словам, семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.