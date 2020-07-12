Актер из «Великого Гэтсби» заразился коронавирусом

Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан, сыгравший персонажа Мейера Вольфшейма в фильме "Великий Гэтсби" режиссера База Лурмана, заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Актера госпитализировали с положительным результатом теста на COVID-19. Позднее стало известно, что коронавирусом заразился и его сын, популярный индийский актер Абхишек Баччан. По его словам, он и его отец переносят болезнь в легкой форме.

Семья актера и весь персонал пройдут тестирование на COVID-19. Баччан-старший также попросил сдать анализы на инфекцию всех, кто контактировал с ним последние 10 дней.

В 2015-м Баччан рассказал, почему его карьера в Голливуде не получила продолжения, несмотря на заметную роль в "Великом Гэтсби". "Сомневаюсь, что в Голливуде я был бы оценен по достоинству. Я согласился на эту роль только в знак дружбы с Лурманом, с которым мы познакомились во время одной из его поездок в Индию, и развивать эту историю не хотел", - заявил он.

Амитабх Баччан - один из самых известных актеров Болливуда, сыгравший более чем в 180 фильмах. Кроме того, он на протяжении четырнадцати лет вел индийскую версию телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" и выступает послом доброй воли ООН.